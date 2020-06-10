Как убедить пассажиров вновь летать

Парижский аэропорт имени Шарля де Голля, ещё несколько месяцев назад — второй по оборотам в Европе, встал перед необходимостью привлекать пассажиров, которых раньше здесь было больше двухсот тысяч в сутки.

Хоть полёты постепенно возобновляются, пандемия сильно напугала пассажиров. А международные аэропорты и вовсе считались главным рассадником вируса.

Даниэль Меригэ, операционный директор аэропорта:

"Очень важная задача теперь — убедить пассажиров вновь пользоваться авиатранспортом. Как это сделать? В первую очередь, мы вводим строжайшие санитарные правила по всему аэропорту".

На всех путях движения — дистанционные термодатчики. При подозрении пассажира проверят ещё раз вручную. Если температура высокая, его передают в руки медицинской службы аэропорта. Там врачи решат, нужно ли его протестировать на вирус, госпитализировать или изолировать.

В пунктах досмотра багажа поддоны для вещей используются только по одному разу, после чего отправляются на дезинфекцию. Регулярно моют и сами дорожки и металлодетекторы.

Социальная разметка в аэропорту повсюду, и пока требования дистанцирования соблюдать несложно: пассажиропоток за коронавирусную весну сократился почти в двадцать раз.

Даниэль Меригэ, операционный директор аэропорта:

"В этом терминале три зала для посадки пассажиров. Из них два сейчас закрыты, потому что людей очень мало. Но мы готовы их открыть, как только возобновятся международные рейсы".

Райан Томпсон, Euronews:

"Несмотря на все эти меры, пассажиров, готовых лететь, отпугивает ещё один факт: обязательный карантин по прибытии. Многие страны заявляют, что все прилетающие из Франции обязаны будут самоизолироваться на срок от 10 до 14 дней. Парижские аэропорты хотят добиться отмены этих мер и запускают пилотную программу, которая должна сделать частые перелёты возможными".

Сейчас пассажиры некоторых рейсов на заморские территории Франции проходят предварительный осмотр, предоставляют список своих недавних контактов, и по прибытии могут не проходить проверки и не опасаться обязательной изоляции.