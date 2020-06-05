Авиалинии против карантина

Руководство "Британских авиалиний" — одного из крупнейших авиаперевозчиков Европы — недовольно решением властей Соединенного королевства о введении двухнедельного карантина для зарубежных туристов. Уилли Уолш, главный исполнительный директор авиагруппы IAG, владеющей "Британскими авиалинями", рассматривает возможность оспорить эти требования в юридическом порядке. По его словам, британские власти не проконсультировались с представителями отрасли, а новые требования не позволят компании возобновить авиаперевозки в запланированном объёме в июле.

В рамках борьбы с распространением коронавируса с 8 июня Все прибывающие в Великобританию граждане должны провести две недели в самоизоляции и предоставить властям подробную информацию о своих планах.

В странах ЕС в этом отношении действуют разные правила. На дебатах, организованных телеканалом Euronews, государственный секретарь по туризму Португалии Рита Маркес заявила:

"В Португалии карантина нет, если вы приедете в нашу страну, вам не нужно проводить две недели в самоизоляции. Страны, откуда к нам приезжают путешественники, должны контролировать состояние их здоровья. Если мы введем такое требование, то не будет необходимости в карантине".

Исполнительный директор ирландского бюджетного авиаперевозчика "Райанэйр" назвал решение британского правительства бесполезным и неэффективным, и отметил, что оно может подорвать усилия по восстановлению индустрии туризма.