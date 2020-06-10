Франция: "Нельзя сказать, что нас это не касается"

8 минут 46 секунд длилось молчание участников парижской манифестации в память о Джордже Флойде, против расизма и полицейского насилия. Ровно столько продолжалась агония чернокожего жителя Миннеаполиса, задержанного 25 мая по подозрению в оплате пачки сигарет поддельной купюрой и умершего от удушения, после того как белый полицейский Дерек Шовин прижал его коленом к земле. Инициатором акции на площади Республики стала ассоциация SOS Racisme.

"Во Франции есть дело Адамы Траоре, Ламина Диенга, Зияда Буна, - говорит вице-председатель SOS Racisme Сафия Аит Уараби, - нельзя сказать, что происходящее нас не касается".

Многие из собравшихся проводили параллель между смертью Джорджа Флойда и 24-летнего жителя парижского пригорода Адамы Траоре, который в июле 2016 года скончался через несколько часов после того, как его задержали жандармы. Причиной его смерти также стало удушье.

"Мы все время слышим по телевидению, в СМИ, от политиков, что это - проблема отдельных людей, что речь идет о "паршивых овцах", которых достаточно убрать из стада. На мой взгляд, масштабы проблемы, с которой мы столкнулись и которая присутствует почти во всех странах, указывают на то, что она - системная и связана с функционированием государства", - говорит молодой житель Парижа, которые впервые принимает участие в подобных манифестациях.

В понедельник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал "нулевую терпимость" в отношении любых проявлений расизма в рядах полиции.

По мнению оппозиции, политическими анонсами и запретом жестких методов задержания ограничиться не удастся, поскольку речь идет о "потере доверия населения к силам правопорядка" после многочисленных инцидентов в социально неблагополучных кварталах