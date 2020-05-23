Франция: открытые церкви и присяга мэров

Франция постепенно выходит из карантина на фоне обнадеживающих данных о развитии эпидемиологической ситуации.

В эту субботу в большинстве регионов открылись церкви. В пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен, несмотря на разметку на полу, запрет садиться рядом и необходимость носить маски, верующие не скрывали радости: "Меня просто переполняет радость, я целых два месяца ждала возможности снова прийти сюда, причаститься святых даров, зарядиться внутренней энергией", - говорит 45-летняя прихожанка Адель.

В этот день по всей стране прошли также церемонии вступления в должность членов муниципальных советов, избранных в марте. Среди них - заместитель мэра по спортивной работе города Валанс в центре Франции Рено Путо: "Это как первый звонок для нас, хотя церемония проходит в странных условиях. Мы лишены привычных ориентиров, все это сильно напоминает виртуальную реальность в ожидании пока мир придёт в себя"...

Число умерших от Covid-19 с начала эпидемии превысило во Франции 28 280 человек, но количество пациентов, ежедневно поступающих в отделения интенсивной терапии, продолжает снижаться.