Британия: школа подождёт до сентября

Британское правительство отказалось от планов вернуть за парты всех учащихся начальных классов до летних каникул. Непосредственно в Англии это невозможно, признали в министерстве образования. Причина проста: учебные заведения не в состоянии выполнить предъявляемые властями санитарные требования, в частности, обеспечить дистанцию не менее чем в два метра между учениками.

По словам Энн Лонгфилд, уполномоченной по правам детей в Англии, есть огромное количество практических вопросов: "Возможно, где то понадобилось бы в два раза больше классных комнат, в два раза больше учителей, увеличение общего штата сотрудников. Все эти проблемы школы сами по себе решить не могут. Они усердно работали над тем, чтобы сделать школы безопасным местом, приспособить помещения для возвращения детей. Но сделать больше они уже не в их силах".

С похожей ситуацией столкнулись и другие страны Европы, включая Италию. В Риме в понедельник акцию протеста провели профсоюзы учителей. Они требовали от властей выделить больше средств на подготовку школ к новому учебному году. В тот же день на улицы вышли и школьники, уставшие учиться дома.

Алессандро Биаджи: "Я надеюсь, что к сентябрю мы все вернемся к нормальной жизни, со всеми моими одноклассниками, нашими учителями. Я бы очень этого хотел, потому что я не могу провести еще год или даже полгода, застряв в своей квартире ".

Во Франции возвращение детей в учебные заведения осуществляется постепенно и на добровольной основе. В этой стране, почти месяц спустя с момента снятия ограничений, в школы вернулись чуть более трети учащихся младших классов.