Участники акций против расизма объявили войну памятникам

В рамках кампании #BlackLivesMatter набирает обороты движение за снос памятников деятелям, которых обвиняют в преступлениях против чернокожих. Волна протестов против увековечивания памяти «расистов» дошла до Оксфорда, где тысячи демонстрантов требовали убрать со здания колледжа Ориел статую политика Сесила Родса. Его называют «архитектором апартеида» в Южной Африке. Этот вопрос руководство колледжа рассматривало уже неоднократно, настаивая на необходимости сохранить исторический облик здания и осуждая при этом любые проявления расизма. В ходе акции во вторник статуя не пострадала.

Ранее в Бристоле на юго-западе Англии сбросили в реку памятник политику, предпринимателю и работорговцу XVII в. Эдварду Колстону. Ранее сторонники сноса этого изваяния также не раз проводили акции протеста, теперь они повалили его сами. Мэр города Марвин Рис после этого заявил, что не ощущает утраты, и пообещал убрать статую в музей.

В Антверпене после актов вандализма муниципалитет демонтировал памятник королю бельгийцев Леопольду II. Его винят в организации в Конго в конце XIX — начале XX в. одной из жесточайших в истории систем принудительного труда, при которой нарушителям дисциплины отрубали конечности, а семьи работников брали в заложники. За время существования «Свободного государства Конго» погибли миллионы людей.

В мэрии Антверпена объяснили, что убрали статую для реставрации, а затем могут переместить её в городской музей.