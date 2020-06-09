Пхеньян - Сеул: конец связи

Пхеньян не отвечает на звонки из Сеула - бюро двусторонней телефонной связи находится в северокорейском городе Кэсон, невозможно дождаться ответа и по военным каналам.

Эта информация пришла из Южной Кореи во вторник, новость сообщили, цитируя заявление официального представителя министерства объединения.

Событие произошло два года спустя после первого в истории саммита США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, их переговоры состоялись в Сингапуре.

Бюро двусторонней телефонной связи, работавшее в Кэсоне, было создано по итогам беседы лидеров.

Со своей стороны, Пхеньян утверждает, что при согласии и поддержке Сеула ряд НКО отправляли на Север, как было сказано, "агитационные листовки антиправительственного содержания". И в связи с этими шагами КНДР и заблокировала любой вид связи между странами.

До этого дипломатического инцидента встречи в Кэсоне между представителями обеих Корей проводились дважды в в день, но после начала пандемии очное общение было заменено на беседы по телефону.