Новый ракетный запуск КНДР

КНДР в пятницу провела очередной - шестой за последние три недели - запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны в сторону Японского моря. В Южной Корее полагают, что это были баллистические ракеты малой дальности. Об этом также заявляют американские официальные лица. Южнокорейские военные, как сообщается, зафиксировали ракеты с малой дальностью полета, снаряды преодолели расстояние в 230 километров и достигли высоты в 30 километров. По словам представителей японского правительства, два неопознанных снаряда не достигли исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ: "Было подтверждено, что два снаряда, запущенные Северной Кореей, не повлияли на безопасность Японии. Я приложу все возможные усилия для защиты безопасности людей в сотрудничестве с Соединенными Штатами и другими странами через использование системы повышенной готовности".

Ранее в Пхеньяне заявили, что не намерены вновь приступать к каким-либо переговорам с Сеулом о воссоединении из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, назвав их "репетицией войны".Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление официального представителя Комитета по мирному воссоединению. Это произошло на следующий день после того, как президент Южной Кореи Мун Чже Ин пообещал добиться объединения двух Корей к 2045 году.