Нотр-Дам после пожара: строители демонтируют поврежденные леса

Новый этап восстановительных работ Собора Парижской Богоматери. В течение ближайших трех месяцев будут демонтированы строительные леса, установленные для проведения реставрационных работ на шпиле и поврежденные в результате пожара в прошлом году. Пламя расплавило и деформировало металлические конструкции, чей общий вес – около 200 тонн. Теперь рабочим предстоит разобрать около 40 тысяч металлических балок и спустить их с 40-метровой высоты при помощи крана.

В "Фонде Нотр-Дам" отмечают: операция по демонтажу очень рискованная, но только после ее окончания можно будет заявить с определенной долей уверенности, что своды собора не рухнут. Огонь, начавшийся в апреле 2019 года на крыше здания, уничтожил шпиль, часы и большую часть деревянной кровли.

Полностью восстановить здание намерены к 2024 году. Правда, работы уже не раз прерывались: из-за загрязнения площадки свинцом, плохой погоды, а в середине марта и из-за введенного на фоне распространения коронавируса национального карантина