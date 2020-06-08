Бельгийские полицейские намерены бастовать после стычек в Брюсселе

В Брюсселе в воскресенье демонстрация против расизма переросла в погромы и столкновения с полицией. В центре бельгийской столицы разграблены бутики и магазины, в полицейских летели камни и бутылки. Сообщается, что задержаны 239 человек, но всех их кроме одного, отпустили после составления протокола.

При этом пострадали 37 стражей порядка. Профсоюзы предупредили руководство страны, что намерены провести забастовку против насилия в отношении полицейских. В частности, силовики возмущены неадекватной, по их мнению, подготовкой к отражению ожидавшейся волны погромов, путаницей в управлении силами, а также сами фактом разрешения на проведение манифестации, несмотря на действующие карантинные меры.