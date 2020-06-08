В Нидерландах растят смену для биопроизводств

В голландском Тернёзене в рамках европейского проекта Bio Base Europe Pilot Plant действует учебный центр. В нем основное внимание уделяется подготовки молодежи в русле биоэкономики; молодые специалисты осваивают, как обслуживать новый тип производства.

Директор центра Жан-Поль Ленкнегт рассказал о задачах школы и ее взаимодействии с проектом BBEPP: "Наше сотрудничество с пилотной платформой Bio Base Europe началось в 2008 году. Тогда наш трансграничный проект только обретал форму; было решено стимулировать биоэкономику в районе канала, соединяющего Гент в Бельгии с портом Тернёзен.

Мы приглашаем в центр студентов, школьников; у нас разработана программа с семинарами и презентациями на тему биоэкономики. К сегодняшнему дню мы включили этот раздел в более широкую концепцию круговой, или циркулярной экономики. У нас преподают операторы местных биопроизводств, специалисты технических профессий, которые ранее сами учились у нас, получили дипломы. Всего местная промышленность поставляет нам 7 тысяч стажеров в год".