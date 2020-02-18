"Биохакинг": опасные сказки или будущее науки?

Кто-то взламывает компьютерные системы, а кто-то пытается обойти ограничения в биологических организмах. Участники этого движения называют себя «биохакерами». Они полагают, что могут улучшить работу человеческого тела, используя малоисследованные, неизвестные широкой публике или недокументированные свойства тех или иных веществ. Они проводят эксперименты над собой и друзьями.

Многие «биохакеры» признаются, что продолжают древние традиции поиски эликсира бессмертия. Основатель компании «Биодата» Станислав Скакун уверен, что человеческая жизнь должна длиться дольше исторических эпох: «Если бы мы умирали только от несчастных случаев, а не от болезней, наш средний срок жизни составлял бы 5 тыс. лет. Это гораздо лучше, чем 90 лет. Поэтому я готов умирать от несчастных случаев, я просто не готов умирать от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний».

«Биохакеры» нередко заявляют о практических успехах своих экспериментов — например, в улучшении работы мозга и в целом физического состояния. Кто-то применяет в обычной жизни препараты, запрещённые в профессиональном спорте как допинг. Некоторые последователи этого движения основывают компании, которые в США, например, предлагают переливать кровь молодых доноров пожилым людям для борьбы со старением. Научные данные, впрочем, не подтверждают эффективность этого метода, который, к тому же, считается опасным для жизни.

К сожалению, пока современная наука, и медицина тем более, не может предложить реального метода, которым старение можно «взломать». В этом смысле «биохакеры» немного слишком торопятся. Максим Скулачёв биолог

Среди «биохакеров» есть и сисадмины-любители, и известные учёные, а фонды развития таких проектов получают серьёзную финансовую поддержку, в том числе от миллиардеров. Основатель одной из таких организаций SENS геронтолог Обри ди Грей убеждает спонсоров, что уже через 20 лет, благодаря «биохакерам», будет найдено эффективное лекарство от старения. Он призывает относиться к этому как к реальной перспективе. Останутся ли эти рассуждения сказками или же станут новой вехой в развитии человечества, как обещают адепты «биохакинга», увидят уже нынешние поколения.