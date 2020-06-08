ЕС стимулирует биоэкономику на платформе в Генте

Выйти на промышленные масштабы производства - мечта многих компаний, специализирующихся на биопродукциии. На помощь им приходит европейский проект Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP). В его рамках сотни инновационных предприятий получают возможность нарастить объемы производства. Они оттачивают технологии и процедуры на пилотной площадке в Генте.

Лучшее - детям

В материнском молоке много олигосахаридов - углеводов, которые в том числе помогают защитить ребенка от вирусных и бактериальных инфекций. Эти соединения являются третьим по важности компонентом грудного молока. Теперь олигосахариды можно поставить на массовое производство по низкой цене - с тем, чтобы систематически включать их в в состав детских молочных смесей. Новинку тестируют здесь на европейском экспериментальном заводе Bio Base Europe, расположенном в бельгийским Генте. Олигосахариды производят из сырья растительного происхождения.

Генеральный директор BBEPP Вим Соетарт рассказывает: "В конечном итоге биопродукт может быть любым: речь может идти о пищевой добавке, изделии из пластика, о чем угодно. Отличие биопродукта в том, что он изготовлен с опорой на биомассу, биосырье, обычно растительного происхождения. Что гарантирует возобновляемость процесса".

Бывшее пожарное депо в Генте - единственный в Европе пилотный завод для биопроизводственных проектов. Его клиенты приходят сюда со своими инновационными продуктами, мечтая нарастить производство.

С 2008 года услугами завода в Генте воспользовались 120 компаний и 45 государственных объединений.

Общий инвестиционный бюджет BBEPP составляет без малого 13 миллионов евро, почти 3,5 миллиона профинансированы по линии Европейской политики сплочения. На сегодня с опорой на европейские фонды реализовано 322 промышленных проекта.

Биоэкономика для всех

Предприятие в Генте не прекращало производство даже во время санитарного кризиса. Инженер Изабль Прието с энтузиазмом говорит о широкой палитре проектов : "Самое главное (и это мне нравится в нашей работе больше всего!), заключается в том, что все мы сообща преследуем одну цель - продвигать биоэкономику. Общество и политики должны своими глазами увидеть, что нам это по плечу".

Компания Inbiose к примеру, работала в Генте над несколькими продуктами, включая олигосахариды для детского сухого молока. Коммерческий директор Весли Карпентьер рассказывает: "Благодаря передовым процессам ферментации мы теперь можем производить эти углеводы по доступным ценам и в очень большом масштабе. Посмотрите: у меня в руках - простой белый, мягкий порошок. Немного похоже на сахар, на вкус чуть сладковат. На самом деле - это очень качественные олигосахариды. Это та же самая молекула, которую мы находим в материнском молоке".

До недавнего времени олигосахариды не входили в состав сухих смесей для детей. Теперь эти углеводы будут помогать малышам быстрее расти и противостоять инфекциям.