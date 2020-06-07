Легкие Лхасы снова задышали

Власти китайского города Лхаса, столицы Тибетского автономного района, восстанавливают древнюю систему водных каналов вокруг знаменитого дворца Потала. Комплексная программа, которая была запущена три года назад, значительно изменила местный пейзаж. Благодаря улучшению циркуляции воды между четырьмя озерами городской парк Лхасы приобрел новый привлекательный облик.

Ши Юбин, заместитель мэра Лхасы: "Мы тщательно изучили вопрос частых и обильных летних осадков. Поэтому некоторые каналы спроектированы с применением функции регулирования внезапных пиков в объемах воды. Для этого мы построили более пятидесяти шлюзов".

Дворец Потала был возведен 1300 лет назад и расширен в 17-м веке. Со временем многие участки водных каналов вокруг него были заблокированы. В ходе восстановительных работ их очистили от ила и песка - ручьи зажурчали с новой силой, а обширное болото превратилось в национальный заповедник. Недавно здесь открылся живописный трехкилометровый пешеходный маршрут с новыми мостами и тропинками. Полностью завершить проект планируется к концу будущего года.