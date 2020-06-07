Удар по террористическому муравейнику?

Алжирская армия начала военные учения на юге страны на следующий день после убийства в соседней Мали французскими войсками лидера "Аль-Каиды" в Северной Африке Абдельмалека Друкделя. Многие эксперты критикуют операцию по его ликвидации, считая, что она может разворошить террористический муравейник в регионе, где в последние годы ситуация только ухудшается. Они отмечают, что Друкдель был далеко не единственным лидером джихадистов в Сахеле, и напоминают, что обезглавливания исламистских группировок никогда не было достаточно для решения проблем с безопасностью, так как на место одних главарей как правило приходят другие.

Баба Даконо, эксперт по вопросам безопасности: "Исчезновение Друкделя может оказать негативное влияние на "Организацию "Аль-Каида в исламском Магрибе" (АКИМ) сегодня и, возможно, укрепить позиции "Исламского государства", которое может расширить влияние в контексте его соперничества с АКИМ в приграничном регионе Нигера, Буркина-Фасо и Мали".

Друкдель и многие его сообщники были уничтожены французскими силами при поддержке партнеров в ходе спецоперации на севере Мали 3 июня. По данным французских СМИ, в операции были задействованы полдюжины вертолетов и наземные силы.

Франция начала военную операцию "Бархан" по борьбе с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде в августе 2014 года. В ней принимают участие около 4,5 тысяч человек.