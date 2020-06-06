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Мали

Убит лидер "Аль-Каиды" в Магрибе

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 Андрей Позняков
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Абдельмалек Друкдель
Абдельмалек Друкдель   -   Авторское право  Кадр из видеообращения исламистов via AP
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Министерство обороны Франции объявило об убийстве одного из лидеров международной террористической группировки «Аль-Каида» Абдельмалека Друкделя. ООН называет его «эмиром» Салафитской группы проповеди джихада, которая впоследствии стали известна как «Организация Аль-Каида в исламском Магрибе».

В сообщении министра обороны Пятой республики Флоранс Парли сказано, что Друкдель и ещё несколько человек из его окружения погибли в среду в ходе спецоперации французской армии на севере Мали. До этого международные силы захватили одного из лидеров группировки «Исламское государство» в Сахаре Мохамеда эль Мбрабата.

Французские силы размещены в пяти странах Сахеля в рамках антитеррористической операции «Бархан», которая проводится с 2014 г.

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