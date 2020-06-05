Суд сократил срок ареста Ильи Азара

Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста, назначенного специальному корреспонденту "Новой газеты" и муниципальному депутату Илье Азару. Журналист выйдет на свободу 7 июня.

Азар был задержан 26 мая за то, что вышел на одиночный пикет около здания ГУ МВД Москвы. Он требовал освободить основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и незаконном обороте порнографических материалов. Защита Воронцова настаивает на том, что арест связан с его правозащитной деятельностью.

28 мая, после того, как суд приговорил Азара к 15 суткам ареста, в Москве и нескольких других городах России началась серия пикетов в его поддержку. За прошедшую неделю были задержаны несколько десятков человек.

Два дня назад международная правозащитная организация Amnesty International направила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву открытое письмо с требованием прекратить преследование участников одиночных пикетов:

"Призываем Вас немедленно принять меры в отношении нарушений прав человека, уже допущенных сотрудниками полиции и местными властями. Власти должны обеспечить пострадавшим адекватную компенсацию и гарантии неповторения этих нарушений. Задержанные протестующие должны быть освобождены, а административные дела в отношении них прекращены", - говорится в письме.