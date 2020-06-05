Эннио Морриконе и Джон Уильямс получили Премию принцессы Астурийской

Эннио Морриконе и Джон Уильямс стали лауреатами престижной испанской Премии принцессы Астурийской. Жюри отмечает, что оба композитора своим творчеством "обогатили кинематограф", "без лиризма и напряжения, которые рождает их музыка", сегодня невозможно представить десятки фильмов.

"Профессионал", "Однажды в Америке", "Легенда о пианисте" - мелодии Морриконе уже давно стали культовыми.

"На меня оказали влияние все композиторы, любимые мной сознательно или бессознательно. Но я никогда не изменял себе", - признается он сам.

В копилке пятикратного лауреата премии "Оскар" Джона Уильямса более 130 саундтреков.Его композиции всем известны по таким картинам, как "Гарри Поттер" и "Список Шиндлера", по серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе и конечно, киноэпопее "Звездные войны".