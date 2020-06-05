Пандемия насилия

_В мире сегодня каждый час погибают шесть женщин - от рук партнера, нынешнего или бывшего, или другого члена семьи. Тотальный карантин обострил проблему домашнего насилия . _

"На меня напал мой бывший парень, он пришел ко мне на работу и сказал, что хочет меня убить. Сильно ударил рукояткой топора по голове. Кровь текла повсюду, он рассек мне бровь. Я думаю, что осталась жива только благодаря коллеге. Она уже вышла из офиса, но задержалась на парковке. Должно быть, женщина услышала мой крик. Она вернулась, и это возможно остановило мучителя. Он даже сказал: "Я отвезу тебя в больницу". Я испугалась еще больше. Решила, что он добьет меня в машине"... История француженки, назвавшейся Эвелин, - одна из многих подобных, зафиксированных во время пандемии.

До кризиса статистика сообщала о жестоком обращении в отношении каждой третьей женщины. Сто женщин умирали в день от действий партнера или члена семьи. Локадун привел к резкому росту цифр: в некоторых европейских странах число актов насилия увеличилось на треть.

В целом по ЕС сложить картину происходящего не просто из-за отсутствия систематического сбора данных. В Италии министерство внутренних дел сообщило об одиннадцати убийствах за одиннадцать недель карантина. 27-летняя Лорена, будущий врач, была убита своим партнером, медбратом. Он обвинил подругу в том что она заразила его коронавирусом...

В Испании во время карантина от рук домашних агрессоров погибли 4 женщины. В городе Жирона прошла акция поминовения одной их жертв. Всего с января в стране официально зарегистрированы 20 смертей в результате домашнего насилия; неофициальные источники говорят, что жертв - минимум в два раза больше.

Во Франции, по статистике, только 20% жертв семейного насилия решаются подать официальную жалобу против агрессоров. Не случайно: женщины опасаются мести. Так, партнер Эвелин, избивший женщину, был выпущен через два дня после инцидента; в течение месяца в ожидании суда он оставался на свободе. Были ли приняты меры, гарантирующие безопасность жертвы?

Эвелин рассказывает: "Он не имеет права подходить ко мне, связываться со мной любым способом. Выполнение требований оставлено, скажем так, на его усмотрение. Этого недостаточно". Женщина признается, что "шокирована" тем, что " при принятии решения об освобождении агрессора голос жертвы вообще не учитывался". "Когда меня оповестили, он был уже на свободе. Все могло случиться", - уточняет она.

В прошлом году министерство юстиции Франции обнародовало исследование, в котором рассмотрело 88 убийств и покушений на убийство. Выяснилось что в 65% случаев полиция знала о проблеме заранее. Министр юстиции поручил ведомству оптимизировать профилактику домашнего насилия. Как движется работа в этом направлении?

Лионский адвокат Бенедикт дель Веккьо-Зинш рассказывает: "В нашем распоряжении есть инструменты, механизмы. Проблема в том, что жалоб, исков очень много. Каждый нужно рассмотреть, а в системе немного людей, подготовленных к такого рода работе. Нам не хватает людских и материальных ресурсов, чтобы помочь жертвам насилия".

В связи с ростом числа покушений на женщин со стороны близких им людей 2019 год прошел во Франции под знаком акций протестов и многосторонней общественной дискуссии о бытовом насилии. В ней приняли участие правозащитники и политики с целью выработать конкретные меры. Некоторые из них были введены во время пандемии.

Например, французик аптеки стали важным звеном в системе помощи женщинам: кодовое слово посетительницы - и фармацевт звонит в полицию. Сработало ли нововведение?

Вероник Нури возглавляет аптечный союз департамента Рона: "В моей аптеке таких обращений не было. Я спросила у коллег, они тоже не сталкивались с подобным. Удивительно, но ни в одной из аптек департамента обращений от жертв насилия не зафиксировано. А ведь они должны были быть. Возможно, женщины просто не решились попросить о помощи".

Специальные пункты, куда могли обратиться жертвы домашнего насилия, были открыты и в некоторых супермаркетах по всей Франции. Единственный такой пункт в Лионе все еще значится на правительственном сайте Найти его оказалось нелегко, к тому же, как выяснилось, сразу после локдауна точку закрыли.

Горячие линии ассоциаций по защите женщин в карантин были постоянно перегружены. В Лионе правозащитная группа VIFFIL за семь недель получила свыше тысячи звонков. Ассоциация удвоила число размещений в приютах.

Директор структуры Элизабет Лиотар рассказывает: "Наша вечная проблема - дефицит мест в приютах для женщин. Во время карантина ее стали решать - и на уровне правительства, и на уровне местных властей. Мы получили 60 дополнительных коек. То есть могли предложить женщинам конкретное решение. Думаю, если сегодня у нас появились бы 10 свободных квартир, мы тут же нашли бы 10 женщин, желающих укрыться. Это означает, что всегда есть женщины, которые хотят уйти из дома. Они не уходят, потому что им, возможно, просто некуда идти".

В Европе полным ходом идет работа по изменению правовой базы, улучшению бытовой и юридической поддержки женщин. 34 страны Совета Европы уже ратифицировали Стамбульскую конвенцию, она содержит всеобъемлющий перечень мер.

Йоханна Неллес, исполнительный директор Стамбульской конвенции, рассказывает: "В последние годы мы наблюдали довольно значительные изменения в национальных законодательствах, там расширен объем уголовный ответственности за новые специфические нарушения.

Многие подписанты Стамбульской конвенции занимаются ревизией своих ресурсов, смотрят, хватает ли им финансирования, достаточно ли развита инфраструктура или нужно создавать новые ведомства. Так, многие страны открывают службы помощи жертвам сексуального насилия, которых раньше не было".

Несмотря на обострившуюся в карантин проблему домашнего насилия, Венгрия недавно отклонила ратификацию Стамбульской конвенции.

Парламент согласился с правительством, которое считает, что конвенция пропагандирует "деструктивнуюе гендерную идеологию". Будапешт в принципе принимает философию борьбы с домашним насилием, но утверждает, что отдельный документ на этот счет стране не нужен.

Гергели Гуляс, спикер премьер-министра страны, уточнил: " Предложенные конвенцией институты, меры уже существуют в венгерской правовой системе, большая их часть была разработана нами, партией ФИДЕС Замечу, что наши законы в большинстве своем более строгие, чем нормы Стамбульской конвенции".

Решение властей не поддерживают ассоциации, борющиеся за права женщин. По их мнению страна должна ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которую Венгрия подписала в 2014 году.

Правозащитница Гьорги Тот поясняет: "Стамбульская конвенции - это комплексный подход к проблеме бытового и сексуального насилия. Мы считаем огромным упущением отказаться от глобального подхода и довольствоваться отдельными, изолированными правилами и законами".

Жертвы домашнего насилия - женщины разного возраста и разного социального положения. Их объединят страх перед своими агрессорами, страх не быть услышанными в общества. Они требуют дать им слово и так начать путь к возрождению.