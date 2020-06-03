Протесты в США: есть жертвы

Не менее 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в США, поводом к которым стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда по время его ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Задержаны были - и эту информацию передает Associated Press, около четырех с половиной тысяч манифестантов. Им, как стало известно, уже предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Но протестующие, несмотря на введенный комендантский час, с улиц уходить не собираются, они говорят - "Мы не дадим Трампу изуродовать нашу демократию, у нас есть право высказывания гарантированное первой поправкой".

Ранним утром во вторник стало известно, что военное ведомство США уже перебросило американской столицы. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Беспорядки и протесты вначале охватили Миннеаполис, где был сожжен и разгромлен полицейский участок, в котором служили арестовавшие Флойда правоохранители.

Позднее манифестации начались во всей стране, власти ввели комендантский час в 40 городах США, в их числе Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфия

На месте гибели Флойда был организован импровизированный мемориал.

Его подруга Рокси Вашингтон заявила собравшимся: "Я здесь с нашей дочерью, малышкой Джанной, я хочу добиться справедливости для Джорджа, пусть и посмертно, он был хорошим. Вне зависимости, кто что думает, он был хорошим человеком".

Губернатор Миннесоты и омбудсмен штата открыли гражданское расследование обстоятельств гибели Флойда, они намерены разобраться в обвинениях в адрес полицейского управления, которое многие подозревают в расовых предрассудках.

Этот шаг предпринят для того, как говорят власти, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.