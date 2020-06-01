Беспорядки в США: Трампа и его семью поместили в подземный бункер

Свыше четырех тысяч задержанных в разных городах США. Это и те, кто нарушил комендантский час, который действует в крупнейших американских агломерациях, и те, кто участвовал в погромах магазинов и иных бизнесов.

Весь личный состав нацгвардии, расквартированный в Вашингтоне, был призван - вместе с полицией - восстановить порядок в столице страны.

Протестующие попытались в том числе и перелезть через ограду Белого дома, и тогда в действие включился Secret Service - как называется служба охраны президента.

Протестующие были готовы штурмовать и Белый дом Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Президент, первая леди и их сын были эвакуированы и размещены в подземном бункере.

Чуть позже Трамп выпустил твит, в котором заявил, что антифа - а многих ее членов подозревают в организации и участии в беспорядках - будет объявлена - "террористической организацией".

В общей сложности - об этом сообщает Tht Associated Press со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне - на улицы Вашингтона были выведены свыше 1 200 нацгвардейцев.

Протесты начались неделю назад, когда полиция Миннеаполиса, вызванная кассиром магазина, арестовала афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщается, он пытался расплатиться фальшивой банкнотой.

Правоохранители надели на него наручники, при этом, как стало известно, Флойд не оказывал сопротивления, но против него был проведен силовой прием, который в итоге окончился его гибелью.

Пресса обращает внимание, что в протестах участвуют представители всех социальных страт и расовых групп, в Нью-Йорке арестованы два юриста, занимавшиеся корпоративным правом; за участие в насильственных действиях против полиции, им может грозить до 20 лет тюремного заключения.