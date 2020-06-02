Смерть палестинского аутиста

Жители Восточного Иерусалима вспоминают 32-летнего Ияда Халлака, застреленного в субботу пограничной полицией МАГАВ. По словам его родственников, Ияд страдал аутизмом: при телосложении взрослого мужчины по своему умственному развитию он не отличался от 8-летнего ребенка. Он учился в школе для людей с особыми потребностями и увлекался садоводством.

«Мы не хотим, чтобы такое же случилось с другим ребенком, – говорит отец Ияда, Хейри Халлак. – Это все чего мы хотим и о чем просим. Тот, кто убил его, должен предстать перед судом».

Ияд был застрелен у Львиных ворот Старого города, всего в 10 минутах ходьбы от своего дома, по дороге в школу. По информации израильской полиции, патруль посчитал, что он несет подозрительный предмет. Ияд не отреагировал на приказы военных и не остановился. Его учитель, ставший свидетелем этой сцены, попытался объяснить полиции, что Ияд болен и не представляет опасности, но было уже поздно. Полицейские открыли огонь на поражение и Ияд скончался от двух огнестрельных ранений.

Его смерть еще было обострила и без того накалённые палестино-израильские отношения. Президент Аббас назвал произошедшее «военным преступлением».