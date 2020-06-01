Паводки в Лапландии

В финской Лапландии таяние снежного покрова привело к масштабному паводку. Минувшая зима в регионе стала самой снежной за последние 60 лет. На днях в Лапландии установилась рекордно теплая погода и таяние снега ускорилось. Ожидается, что наводнение будет продолжатся в течении недели, а уровень воды в реках можно подняться на пять метров выше нормы.

Сейчас быстрый подъем воды наблюдается в районах Киттиля и Рованиеми. Маркку Лемметти приехал на дачу. "Уровень воды уже поднялся на три, три с половиной метра выше привычной отметки" — говорит он.

Между тем в расположенной поблизости Мурманской области обильное таяние снега также привело к половодью, в результате чего обрушился железнодорожный мост через реку Кола.

Власти призывают население Лапландии готовиться к сильнейшему за последние полвека наводнению. На северо-западе регионе снежный покров еще не растаял, но и здесь в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха.