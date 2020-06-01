Армянский премьер-министр Никол Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он сообщил во время онлайн-трансляции на своей странице Facebook.

"У нас нет симптомов, температура нормальная, - сказал глава армянского кабмина. - Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все возможности".

Пашинян сообщил, что мог заразиться коронавирусом во время рабочего совещания от официанта. "В ходе одного совещания я заметил, что он работал без перчаток, и сделал ему замечание. Но, думаю, и до этого он работал без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус", - рассказал премьер.

Он подчеркнул, что соблюдал все нормы безопасности, и выразил надежду, что не заразил инфекцией других сотрудников правительства. "Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности - носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки", - подчеркнул он.

За последние сутки в Армении выявлены 210 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших приближается к 10 тысячам. С начала эпидемии умер 139 человек. На прошлой неделе премьер сообщил, что по числу заразившихся на 1 млн человек страна обошла Иран и Францию и "приближается к итальянскому сценарию".

Власти Армении 14 мая продлили режим чрезвычайного положения на 30 дней. При этом с 18 мая начали работать все виды общественного транспорта, детские сады, спортзалы и торговые центры.