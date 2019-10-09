Армения благодарит Кардашьян за популяризацию

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении, приняла участие в проходившем в Ереване Всемирном конгрессе информационных технологий, а также встретилась премьер-министром страны Николом Пашиняном.

На своей странице в Facebook глава правительства опубликовал фото с Ким и написал, что она пообещала чаще приезжать в Армению

Քիմի հետ պայմանավորվեցինք, որ ինքը ավելի հաճախ կգա Հայաստան: Publiée par Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան sur Mercredi 9 octobre 2019

Он поблагодарил американскую знаменитость за популяризацию Армении.

"Я рад приветствовать вас в резиденции премьер-министра Республики Армения и рад, что посещение Армении является хорошей традицией для вас. Хочу отметить, что мы очень ценим вашу готовность и деятельность по представлению Армении во всем мире, и это очень важно. В настоящее время у нас наблюдается огромный рост международного интереса к Армении, и я думаю, что вы внесли свой вклад в этот процесс. Надеюсь и уверен, что вы продолжите эту деятельность и будете заинтересованы в обсуждении потенциала Армении. Я рад этой возможности, поскольку сегодня для Армении и нашего правительства очень важным направлением является поощрение женщин в экономической деятельности", — распространила приветственное заявление пресс-служба премьер-министра.

Это уже второй визит Ким Кардашьян на свою историческую родину.

На форуме в Ереване звезда, у которой в Instagram 148 миллионов подписчиков, рассказала об использования социальных сетей в предпринимательстве.

Она также сообщила, что начнет в Армении производство своей линейки корректирующего белья Skims Ранее она собиралась организовать его в Турции, но это намерение раскритиковал Армянский национальный комитета Америки.