Миннесота: полицейского обвинили в непредумышленном убийстве

В Миннесоте взят под стражу полицейский Дерек Шовин: его обвинили в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, которое стало причиной массовых протестов.

Беспорядки в Миннеаполисе — столице Миннесоты — не прекращаются уже несколько дней. Пожарные борются с многочисленными возгораниями. Среди прочего, сгорело здание участка, где раньше работали Шовин и его коллеги. Их уволили ещё несколько дней назад.

В город введены около пятисот военнослужащих Национальной гвардии. Под горячую руку полиции попала съёмочная группа Си-эн-эн. В прямом эфире были задержаны корреспондент, оператор и продюсер. Арест обошёлся без насилия, поскольку журналисты безоговорочно согласились с требованиями правоохранительных органов. Позже группу отпустили, но причину задержания так и не назвали.

Беспорядки произошли и в нескольких других крупных городах, включая Нью-Йорк. В ряде случаев происходят погромы и грабежи магазинов, в Миннеаполисе полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Президент США Дональд Трамп вновь на этом фоне вступил в конфликт с "Твиттером". В пятницу он опубликовал сообщение, в котором назвал участников беспорядков "головорезами". Микроблог скрыл сообщение под предупреждением о нарушении правил. В руководстве "Твиттера" заявили, что подобные записи могут лишь ещё больше разжечь насилие. Раскритиковал слова президента и губернатор Миннесоты.

Власти штата сейчас рассматривают дополнительные варианты помощи пострадавшей столице, помимо уже выполненного пункта об отправке Национальной гвардии.