Указ Трампа "порвал соцсети"

Президент США подписал указ о регулировании социальных сетей. Этот документ позволит изменить положения законодательного акта, принятого четверть века назад. Согласно одной из статей, размещенный в социальных медиа контент не мог быть предметом уголовного преследования третьих лиц.

Трамп заявляет, что цель его действий "защита свободы и демократии, поскольку большие онлайн-платформы получили, как он выразился, "неконтролируемую власть" и могут цензурировать и ограничивать любой контент по своей воле.

Этот шаг президент США сделал в разгар полемики по поводу способов голосования на грядущих выборах.

Дональд Трамп президент США: "Они подвергают проверке контент очень избирательно, позволяя политическим активистам или группам вести беспрепятственно агитацию, и это неприемлемо".

Два дня назад Твиттер пометил две публикации президента США, как "нуждающиеся в проверке изложенных фактов". Там ответили, что не изменят позицию в отношении всей размещаемой информации.

Марк Цукерберг сообщил, что не дело Фейсбука проверять достоверность публикуемых на этой платформе сведений, выступая в качестве арбитра

Глава минюста США Уильям Барр заявил, что его ведомство готовит законопроект, который дополнит положения указа президента.