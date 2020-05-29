В России новый пик смертности от коронавируса

В России зарегистрирован резкий рост числа умерших от коронавирусной инфекции за сутки: жертвами пандемии признаны ещё 232 человека, то есть на треть больше, чем накануне. С начала кризиса умерли 4374 больных COVID-19.

Как следует из материалов оперативного штаба правительства, эти данные не учитывают итоги пересчёта по методике ВОЗ числа умерших в Москве: накануне мэрия сообщила, что в апреле умерли более 1,5 тысяч инфицированных, то есть этот показатель увеличился более чем в 2,5 раза.

Результаты пересчёта были представлены на фоне публикаций о недостоверности официальных сведений о смертности. Мэр Москвы Сергей Собянин обвинения в сокрытии данных категорически отвергает:

«Её (смертность) невозможно скрыть или сказать: "нет, в этом месяце меньше умерло", и так далее. Это полный абсурд. Мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза, что называется, сколько у нас умерло в этом месяце. Любой человек может сравнить (эти данные) с 2019-м годом, с 2018-м… В Москве, как ни считай, можешь сюда складывать, можешь всю добавленную смертность сложить, — она всё равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию».

Пересчёт и уточнение данных о смертности среди носителей коронавируса ожидается и в других регионах. В Москве тем временем объявлено, что пик эпидемии уже пройден. Мэрия анонсирует новый этап смягчения карантинных мер с середины июня, в то время как премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивает, что введённые ограничения будут сниматься поэтапно и «очень осторожно».