После того, как китайские власти утвердили новый закон о безопасности в Гонконге, на его улицы снова вышли протестующие. Соединённые Штаты заявили, что не могут более считать эту территорию достаточно автономной по отношению к Китаю и пригрозили ему торговыми санкциями.

В то же время Евросоюз занял более сдержанную позицию. После видеоконференции с министрами иностранных дел всех 27 стран ЕС его верховный внешнеполитический представитель лишь поддержал принцип «одна страна, две системы», но даже не обвинил Китай в его нарушении:

"Мы продолжим дискутировать, продолжим контакты с Пекином. Наша реакция должна быть соразмерна шагам, которые он уже предпринял, - сказал Жозеп Боррель. - Мы будем и дальше пытаться оказывать давление на китайские власти. Они должны знать, что этот вопрос повлияет на то, как мы решаем некоторые из вопросов, представляющих взаимный интерес. Но больше ничего на повестке дня".

Евросоюзу трудно в один голос критиковать Китай потому, что некоторые страны-члены сильно зависят от деловых отношений с ним.

Взять на себя решение этой острой проблемы придётся Германии, которая в середине года займёт по ротации пост председателя ЕС.

Бывший министр иностранных дел Эстонии выразил надежду, что Берлину удастся преодолеть разногласия других столиц по поводу Пекина:

"Если не Германия, то кто еще может попытаться это сделать? Но конечно, одна Германия тоже не может этого сделать, - сказал Урмас Паэт. - В столицах стран-членов ЕС всё лучше понимают, что политически эффективные отношения с Пекином требуют от них общего подхода. Потому что Европа сильна только тогда, когда мы едины, в том числе по отношению к Китаю".

Евросоюз пытается найти для себя оптимальное положение между Китаем и США. При этом в Брюсселе признают, что его отношения с Пекином более сложны, чем с Вашингтоном.