ОБСЕ требует освободить российских журналистов

Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал незамедлительно освободить журналистов, задержанных в Москве на пикетах в поддержку Ильи Азара: главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, а также Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева, Михаила Фишмана и Илью Васюнина.

Пикет проходил возле здания московского управления МВД на улице Петровка. "Задержан за 10 секунд", - написал в своем Telegram-канале Сергей Смирнов.

Специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар был задержан два дня назад во время одиночного пикета в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В четверг утром Тверской суд вынес решение об аресте журналиста на 15 суток. Формально вердикт связан с запретом мэра Москвы Сергея Собянина на проведение публичных мероприятий во время эпидемии.