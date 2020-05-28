Суд арестовал журналиста Илью Азара за одиночный пикет

Тверской районный суд Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах") и арестовал его на 15 суток",- сказал представитель суда.

Задержание журналиста полиция объяснила нарушением запрета на проведение публичных мероприятий, введенном в Москве из-за эпидемии коронавируса.

Журналист был организатором и участников акций протеста летом 2019 года. В частности, в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

В начале мая создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего полицейского, а затем арестован судом. Позже следствие предъявило ему обвинение в распространении порнографии. Сам Воронцов считает свое дело попыткой расправиться с неудобным для властей общественником.