EasyJet сократит треть сотрудников или 4 500 рабочих мест. Об этом руководство британского лоукостера заявило в четверг, объяснив свой шаг последствиями эпидемии коронавируса для рынка авиаперевозок.

"Мы понимаем, что это очень трудные времена, и нам приходится принимать сложные решения, которые повлияют на наших сотрудников, - заявил генеральный директор EasyJet Йохан Лундгрен. - Но мы хотим сохранить как можно больше рабочих мест в долгосрочной перспективе". Он добавил, что не ожидает возвращения к нормальной работе раньше 2023 года.

До EasyJet о массовых увольнениях сообщил другой британский авиаперевозчик British Airways, главный конкурент среди лоукостеров Ryanair и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air. Но во всех этих компаниях масштаб сокращений менее значителен.

В Британской ассоциации пилотов регулярных линий решение руководства EasyJet назвали "ударом ниже пояса" и пояснили, что лоукостер не обсуждал эти планы с организацией, поэтому нужно время, чтобы оценить их воздействие на британский рынок авиаперевозок.

Кризис не обошёл стороной и самолётостроителей: Boeing готовится к сокращению 12 000 рабочих мест. "С начала пандемии все больше авиакомпаний откладывают поставки новых самолетов, меняют или отменяют заказы. Они не видят непосредственной необходимости в увеличении парка самолётов, у них и так слишком много незадействованных машин", - считает Дэвид Кёниг, корреспондент агентства Associated Press.

Ранее EasyJet объявил, что с 15 июня возобновит полеты по небольшому числу маршрутов с повышенными мерами безопасности на борту, в том числе обязательным ношением масок. В штате авиакомпании сегодня 15 тысяч сотрудников, руководство пока не сообщило, филиалы в каких именно странах пострадают больше других.