EasyJet частично возобновит пассажирские перевозки с 15 июня

Европейцы снова будут летать и не только во сне... Один из крупнейших европейских лоукостеров авиакомпания EasyJet намерена частично возобновить пассажирские перевозки с 15 июня. На фоне этого объявления акции ЕasyJet подорожали на несколько процентов. Изначально будут осуществляться в основном внутренние авиарейсы в Великобритании и Франции, ряд других направлений будет доступен в последующие недели. При этом пассажиры на борту самолетов должны будут соблюдать масочный режим.

Так же в июне планирует значительно увеличить число перелетов немецкая авиакомпания Lufthansa, которая все еще ведет переговоры с правительством о предоставлении помощи в размере девяти миллиардов евро. По данным журналистов, в обмен на финансовую поддержку правительство получит 25% акций плюс одну и назначит до двух человек в наблюдательный совет. Lufthansa серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса, закрытия границ и запрета на поездки за рубеж. В час компания теряет, по ее данным, 1 миллион евро. В последние месяцы было отменено до 95% рейсов.

Из-за глобальной пандемии франко-нидерландский альянс авиаперевозчиков Air France - KLM досрочно выводит из эксплуатации крупнейшие пассажирские лайнеры Airbus A380. Их полеты не возобновятся. В связи с этим, компания зафиксирует разовые списания в размере порядка 500 млн евро во втором квартале 2020 года.