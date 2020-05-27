Поехали, Crew Dragon!

Этого космического старта ждали много лет - первый пилотируемый полет спроектированного инженерами компании Илона Маска в сотрудничестве с НАСА корабля планировался еще 4 года назад.

Пресса стала свидетелем репетиции запуска "Crew Dragon".

Предполагается, что команда "Ключ на старт" ЦУПом на мысе Канаверал будет дана в среду.

Руководитель НАСА Джим Брайденстайн счастлив и горд: "В космос полетят американские астронавты на американской ракете с американского космодрома. Это необыкновенное событие, которое мы все ждали 9 лет".

Боб Кабана, директор космического центра Кеннеди, сообщил, что "на орбиту полетит ракета, которую в сотрудничестве с НАСА спроектировал Space X. И именно директор Space X будет руководить запуском".

Последний раз США запускали собственный космический корабль 16 лет назад, тогда шаттл многоразового использования "Колумбия" взорвался при возвращении на Землю, эпипаж погиб.

В случае, если по погодным условиям старт придется отложить, то у НАСА и Space X есть запасная дата - грядущая суббота.

Так что гагаринское "Поехали!" сегодня будет кстати.