Спроси нашего астронавта | Какие съедобные растения выращивают в космосе?

Еще в октябре мы отправили нашему космическому корреспонденту и астронавту Европейского космического агентства (ЕКА) Луке Пармитано ваши вопросы. Более сотни наших зрителей прислали их через Facebook, Twitter, Instagram в Reddit.

Вопросы были очень разными. Десятилетняя Джульетта, например, спросила, какие из пяти чувств Лука чаще всего использует в космосе. А еще был забавный (и прагматичный!) вопрос о том, как люди в космосе "выпускают газы".

Лука выбрал несколько понравившихся вопросов. Ответы на них вы можете увидеть в нашей еженедельной рубрике "Спроси нашего астронавта".

Вот вопрос от Юстинуса Намби Пуруса Саджати из Джакарты: "Какие пригодные в пищу растения лучше всего растут на МКС? Какова перспектива разведения рыбы или птицы в космосе для будущих исследователей Луны и Марса? Спасибо."

В этом эпизоде Лука делится с нами уникальными кадрами выращенных в космосе растений и рассказывает, почему салат-латук особенный.