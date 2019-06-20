Renault и Nissan будут сотрудничать с Waymo

Автопроизводители Nissan и Renault будут работать над созданием сервисов по перевозке людей и товаров при помощи беспилотных автомобилей в сотрудничестве с американской компанией Waymo. Последняя занимается разработкой автономных машин и входит в корпорацию Alphabet.

"Это идеальная возможность для Waymo вывести автономные технологии на мировой рынок. - заявил генеральный директор компании Джон Крафчик. - Благодаря международному охвату альянса (Renault - Nissan - Mitsubishi) наш Waymo Driver сможет предоставить различные решения в области транспорта для безопасного обслуживания перевозок во Франции и Японии".

На первом этапе предполагается изучить коммерческие, правовые и нормативные аспекты, связанные с беспилотными перевозками. В рамках сотрудничества будет создано совместное предприятие.