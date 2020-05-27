План Еврокомиссии приветствовали в парламенте

Брюссель представил план преодоления в Евросоюзе экономического кризиса, вызванного корнавирусом. Председатель Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен предложила выплатить странам-членам 750 млрд евро:

«Из этой суммы 500 млрд будут распределены в виде грантов, а 250 млрд - в виде кредитов, переданных государствам ЕС».

Еврокомиссия рассчитывает позаимствовать эти деньги на международных рынках на выгодных условиях благодаря своему высокому кредитному рейтингу. До сих пор у стран ЕС не было такого коллективного долга.

Идею главы Еврокомиссии в целом положительно восприняла в Европарламенте.

Депутат от немецких «зелёных» сказала своей соотечественнице, что помогать нужно всем странам, а не только наиболее пострадавшим:

«Мы приветствуем то внимание, которое вы уделяете грантам, и призываем не бросать на произвол судьбы в этом кризисе ни одну страну, - сказала Ска Келлер. - Общий объём может со временем оказаться недостаточным, но в любом случае важно не уменьшать амбиций. "

Еврокомиссия заявила, что восстановительный фонд вместе с бюджетом составят 1,85 трлн евро. Испанский депутат-социалист считает нобходимым объединить усилия:

«Это вопрос не только солидарности, - сказала Ираче Гарсиа. - Это вопрос о том, как мы выживем, как сохраним внутренний рынок. Это вопрос самого существования евро».

Щедрость Еврокомиссии одобрили через Твиттер президент Франции, премьер-министры Испании, Греции и Италии.

Но теперь начнётся битва с лидерами так называемой «бережливой четверки» - Австрии, Нидерландов, Швецией и Дании. Они не хотять брать новые займы вместе с южными соседями, которые много тратили и накопили огромные долги.

Брюссельский экономист надеется, что всем им удастся договориться:

«Это создаст чудо, - сказала Ребекка Кристи. - Это позволит предприятиям сохранить в своем штате людей, которых им в противном случае пришлось бы уволить. Это позволит местным властям продолжать замену мостов и ремонт дорог, даже когда их налоговые поступления сократятся. Это поможет Европе двигаться вперёд. Это будет здорово. Но с другой стороны, люди могут забеспокоиться о том, как это выглядит, и чем им придётся расплачиваться за это в абстрактном смысле. И если такие настроения возобладают, наш путь будет гораздо труднее".

Деловая активность в Евросоюзе уже возобновляется, её подпитывают неизрасходованные средства из 7-летнего бюджета ЕС, который заканчивается в конце нынешнего года.

Странам-членам нужно поторопиться, чтобы заложить в следующий финансовый план достаточно средств для восстановления и развития.