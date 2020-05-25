Матерные слова помогают облегчить боль. К такому выводу пришли ученые из Килского университета в Великобритании. Исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте приняли участие 92 человека. Средний возраст - 27-28 лет. Опыт проводился в четыре этапа. На каждом из них добровольцам нужно было опускать руки в ледяную воду на три минуты. Каждые три секунды они должны были произносить контрольное слово: матерное, нейтральное и два придуманных специально для эксперимента - fouch и twizpipe. Участники опыта могли выдернуть руки из холодной воды, если боль становилась нестерпимой.

Результаты исследования показали, что повторение реального слова по сравнению с нейтральным увеличивало болевой порог на 32%, а терпимость к боли – на 33%. При этом выдуманные слова практически не повлияли на эти показатели.

Ученые пришли к выводу, что увеличение болевого порога не связано с отвлечением внимания: согласно новой гипотезе, ругательные слова помогают облегчить боль, поскольку вызывают эмоциональное возбуждение.

Исследователи также предположили, что новые ругательные выражения не вызвали в участниках тех же эмоций, что уже существующее слово, поскольку они их раньше никогда не использовали и не слышали.