Венгрия: крути педали

Более 100 000 человек остались в Венгрии без работы за последние три месяца вследствие эпидемии коронавируса и различных ограничительных мер. Для того, чтобы как-то прожить, многим пришлось срочно осваивать новую специальность. Фотограф Михай Надь, когда отменили все свадьбы, где он должен был вести съёмку, устроился в службу доставки, и теперь целыми днями крутит педали:

– Фотографируя на свадьбе можно очень устать, но ездить на велосипеде по восемь – девять часов в день, проезжая по 100 километров – гораздо утомительнее.

Он также ежедневно выкладывает в социальных сетях фотоотчёты о своей новой работе, делится опытом и рассказывает о различных курьёзных случаях. Его записи пользуются популярностью, и у него теперь сотни подписчиков.

Из-за эпидемии были отменены все массовые мероприятия, что стало ударом для деятельности Гергея Чанды, организовавшего за последнее десятилетие самые популярные в стране молодёжные фестивали, в которых участвовали каждый год десятки тысяч человек:

– Мы хотели сохранить нашу команду. И хотя все знали, что всё изменится и как прежде уже не будет, и несмотря на то, что нам пришлось снизить сотрудникам зарплату, они согласились, что мы должны преодолеть этот болезненный период вместе.

Сейчас, в ожидании лучших времён, члены команды занимаются доставкой на дом овощей и фруктов, выполнив за полтора месяца более 1000 заказов.

Два крупнейших венгерских цирка, которые не могут сейчас давать представления, также нашли временный выход из положения, организовав первый в стране сафари-парк. Теперь посетители могут здесь полюбоваться цирковыми животными из окон своих машин.

Из Венгрии передаёт корреспондент Euronews Золтан Шипошеди:

– Как мы видим, важнейшими навыками для тех, кто потерял работу, оказываются изобретательность и гибкость. При этом рабочие руки всегда нужны в двух секторах, где работа не прекращалась ни на минуту – в строительстве и сельском хозяйстве.