В ЕС тестируют платформу помощи запертым гражданам

_Благодаря новому мобильному приложению решение вопросов, связанных с охраной здоровья, теперь требует лишь одного клика. __Новинка разработана в рамках проекта Good Support Programme, патронируемого Европейской политикой сплочения. Приложение тестируют в Польше с тем, чтобы затем распространить на всей территории ЕС._

В польском городе Валч на северо-западе страны, как и везде в мире, адаптация к условиям санитарного кризиса идет полным ходом. В городе обязательно носить маску в общественных местах. Но как быть, если человек не может выйти из дома, чтобы купить средство защиты?

Ирена наряду с другими пожилыми горожанами тестирует приложение. Оно позволяет быстро заказать на дом продукты, лекарства, маски. Ирена Перковская, пенсионерка: "Такая опция очень важна, особенно для пожилых людей. Прежде всего потому, что они боятся выходить на улицу из-за панических настроений, царящих в обществе. И потом, им страшно заразиться".

В прошлом году Good Support Programme стала финалистом конкурса Regiostars, который организует Еврокомиссия. Бюджет программы превышает 2 миллиона евро, 84% финансируется по линии Европейской политики сплочения.

Сегодня приложение одновременно тестируют 300 пользователей, столько же медицинских и социальных работников и около 100 волонтеров. Неслучайно: задача платформы - свести воедино тех, кто помогает, с теми, кому нужна поддержка. Запросы обрабатываются в режиме реального времени благодаря геолокации. В Валче инициативу координируют местные власти (приложение появилось здесь до пандемии и на первом этапе служило инструментом организации посещений нуждающихся психологами, массажистами... С началом пандемии его адаптировали для новых нужд).

Моника Турковская представляет мэрию Валча: "Благодаря программе у меня есть обзор всех волонтеров, с которыми я работаю, а также открыт доступ к базе данных всех нуждающихся в помощи. Это очень просто: вы вбиваете имя человека, который просит о помощи, связываете его с волонтером, который получает конкретные задания".

В настоящее время приложение перегружено заказами на маски. Их изготавливает местный кооператив, а распределяет центр поддержки социальных экономических проектов. К проекту подключились сотни добровольцев, они упаковывают продукцию и организуют доставку. Среди них - Матчей Марковский: "Через приложение я получаю сообщение от пожилого или одинокого человека, которому нужна помощь. Мы организуем доставку еду, выносим мусор, гуляем с собакой, если требуется. Ну, или просто побеседуем с человеком по телефону".

Во время пандемии приложение бесплатно, позднее разработчики введут небольшой тариф для организаций, координирующих помощь.