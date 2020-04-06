EDPS предлагает создать общее для Европы приложение для борьбы с коронавирусом

Европейский наблюдатель по защите данных (EDPS ) призвал страны Старого Света создать единое мобильное приложение, чтобы отслеживать распространение коронавирусной инфекции. В настоящее время в разных государствах Евросоюза, по словам экспертов, существует целая мешанина программ, которые могут нарушать право европейцев на неприкосновенность частной жизни.

EDPS заявил, что использование временных идентификаторов вещания и технологии Bluetooth для отслеживания контактов защищает как конфиденциальность, так и личные данные, но выразил обеспокоенность по поводу появления всевозможных приложений, отметив, что общеевропейский подход даст лучшие результаты.

В идеале, необходимо так же координировать свою деятельность с Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить защиту данных с самого начала, подчеркивают специалисты.

С помощью мобильных приложений можно установить максимальный круг лиц, с которыми общался зараженный пользователь. В Южной Корее, Сингапуре и Китае данный метод борьбы с инфекцией принес свои плоды. В европейских государствах внедрение подобной практики тесно связано с правовыми аспектами.