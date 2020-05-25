Дороги были заполнены автомобилями, сжигавшими бензин и дизельное топливо, - до нашествия коронавируса. Следствием борьбы правительств с пандемией стало сокращение вредных выбросов в Европе примерно на 27%.

Евросоюз собирается потратить на восстановления экономики 1 триллион евро и выходить из кризиса с помощью мер по защите окружающей среды

«Я не уверен, что Еврокомиссия достаточно амбициозна, - сказал на это сотрудник организации Сеть климатических действий Европы Маркус Триллинг. - В прошлом году она разрешила финансировать политику сплочения без ограничений, которых требует экологическая обстановка. Есть угроза того, что первая фаза восстановления также будет без зелёных условий. "

Климатические активисты опасаются, что план будет включать дальнейшее субсидирование сфер и производств, связанных с ископаемым топливом, ради подъёма пострадавшей от вируса экономки.

Части этого плана уже просочились в прессу. Большое внимание в нём уделяется автомобильной индустрии. Брюссель намерен создать общеевропейскую систему закупок чистых транспортных средств, в первую очередь, электрических. Предполагается удвоить количество станций подзарядки машин до 2 млн по всему ЕС к 2025 году.

Представитель водителей напоминает о том, что многие люди зависят от машин с двигателем внутреннего сгорания и выхлопом:

«Взглянем на эту самую проблематичную часть автопарка, - говорит Лорианн Крид. - Поставлена цель сделать её более зелёной. Значит ли это снижение уровня углекислого газа? Или речь идёт о твердых частицах? Или двуокиси азота? Или вы хотите весь пакет? Будьте последовательны в своих ограничениях, чтобы у вас получился желаемый эффект».

Брюссель сосредоточится и на международном транспортном сообщении. Ожидается, что он рекомендует создавать более экономичные железные дороги. Они могут перенять пассажиров у коротких авиарейсов, на которые расходуется относительно много горючего.

Ещё одна цель может быть в том, чтобы сделать втрое зеленей строительство жилья и других объектов.

Но защитники окружающей среды предупреждают, что из-за субсидий, которые национальные правительства могут предоставлять авиакомпаниями и автопроизводителям, сам зелёный характер восстановления будет потерян.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что «зелёная сделка» стала её приоритетом еще до вспышки COVID-19:

«Против изменений климата никогда не будет никакой вакцины, – сказала Урсула фон дер Ляйен. - Поэтому Европе необходимо инвестировать сейчас в более чистое будущее. Предстоящая реконструкция повлечёт за собой затраты в виде увеличения долгового бремени. А если мы собираемся оставить этот долг для возврата будущим поколениям, тогда самое меньшее, что мы можем сделать, - это инвестировать в будущее, которое будет для них более светлым, - то есть предотвратить изменения климата ».

На этой неделе Брюссель предложить включить ассигнования на восстановительный план в бюджет Евросоюза.

Правительства некоторых стран-членов могут не согласиться к таким совмещением проблем пандемии и загрязнения.