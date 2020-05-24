Нападение ультраправых на офис "Оппозиционной платформы"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала местью за политическую позицию и запугиванием акцию у офиса главы политсовета партии Виктора Медведчука, проведённую ультраправым "Национальным корпусом".

Оппозиционеры обвинили полицию в фактическом потворстве действиям радикалов. Из 17 человек, задержанных полицией, 11 были охранниками, пытавшимися защитить офис от нападения.

"Нападавшие применяли взрывпакеты, дымовые шашки, кидали бутылки с краской и просто бутылки, – рассказывает депутат Верховной рады Виктор Чёрный. – Вот только когда они начали это кидать уже даже в полицию, тогда она начала вмешиваться и задерживать. Из нападавших они тоже задержали 5-7 человек".

Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" в отношении участников столкновений у офиса Виктора Медведчука.

"Оппозиционная платформа - За жизнь", крупнейшая оппозиционная группа в парламенте, выступает за улучшение отношений с Россией.

В воскресенье активисты "Национального корпуса" проводят в Киеве еще одну уличную акцию под лозунгом "Стоп реванш".