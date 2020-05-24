Ид-аль-Фитр в пандемию

Чтобы отметить окончание Рамадана, мусульмане Франции начнут свой Ид-аль-Фитр - праздник разговения - в воскресенье, а не в субботу вечером. Такое решение принял в пятницу совет французских мусульман.

Коронавирус внёс свои коррективы в священный месяц Рамадан. Совсем по-другому отмечается на этот раз и праздник Ид-аль-Фитр, знаменующий начало месяца Шавваль.

"На этот раз всё будет по-другому. Вот у нас, например, большая семья, и мы не сможем собраться все в один день. Придётся разделиться: кто-то придёт в полдень, а кто-то - вечером. Но что поделаешь? Другого выхода нет. Если мы хотим отпраздновать Ид-аль-Фитр с родителями, то все сразу к ним прийти не смогут".

В Великобритании мечети по-прежнему закрыты, и 2,6 млн британских мусульман готовятся к празднику окончания поста по-разному. В некоторых семьях в этот день не насчитаются родных и близких, которые находятся в больнице или скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Несмотря на ограничения, введённые в Индонезии, в воскресенье тысячи верующих отметили Ид-аль-Фитр на улице. Власти запретили массовые молитвы в мечетях и на площадях, не разрешается и празднование большими семьями. Страна с самым многочисленные в мире мусульманским населением сообщила о почти 22 000 случаях заражения коронавирусом, 1350 человек скончались.

В Афганистане талибы объявили о трёхдневном прекращении огня в связи с праздником Ид-аль-Фитр. Это заявление они сделали после серии смертельных нападений, совершённых несмотря на подписанное ранее перемирие с властями. США приветствовали этот шаг, заявив, что он "даёт возможность для ускорения мирного процесса".