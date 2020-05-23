Сердце британского театра остановилось

Обычно шумный и людный лондонский Вест-Энд теперь непривычно тих. Жизнь в одном из крупнейших театральных центров Европы из-за пандемии замерла. В условиях карантинных ограничений сцены и залы опустели. Впервые за долгие десятилетия здесь всерьёз заговорили об угрозе массового закрытия театров: деньги кончаются, работа остановилась и неясно, что будет со спектаклями в эпоху социального дистанцирования.

«Каждый раз, когда я слышу, что какая-то труппа переходит под внешнее управление, меня охватывает ужас. Ведь это могли быть и мы. За всё это время я ни разу могла бы сказать: "да, мы это переживём", — и, судя по разговорам с коллегами в других театрах, — мы все чувствуем одно и то же», — рассказывает художественный руководитель театра Omnibus Мэри Маккарти.

Актриса Северин Веслин говорит, что уже больше двух месяцев находится в стрессе из-за происходящего. Она всерьёз думает, что придётся пересмотреть свои профессиональные планы на будущее:

«Пройдёт немало времени, прежде чем мы сможем вернуться к нормальной работе и на нормальную сцену. Очень тяжёло оценивать общую картину, но последствия катастрофические: мы так работать не можем».

О борьбе за выживание говорят не только в маленьких театрах. На критическое положение и угрозу закрытия жалуются теперь и в крупнейших учреждениях культуры, в каждом из которых работают сотни людей.

Об угрозе закрытия объявил и легендарный театр «Глобус»: актёры говорят, что у него не останется другого выхода, если правительство не найдёт способ поддержать учреждения культуры. Учитывая, как крепко связаны друг с другом творческие коллективы, речь идёт о поиске решения для всего театрального сообщества. Положение действительно можно назвать «бедственным», — говорит культурный обозреватель газеты The Times Дэвид Сандерсон:

_«Они не получают денег, но текущие расходы остаются. Опасность заключается в том, что с развитием ситуации и с сокращением объёмов правительственной помощи многие флагманы британской культуры обанкротятся».

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Вопрос о комплексной поддержке учреждений культуры, как сообщают британские издания, уже находится на рассмотрении правительства. Крупнейшие театры призывают власти не медлить с выделением средств, необходимых для выживания.