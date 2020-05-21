Пляжи ЕС: много простора и много дезинфекции

В Греции зонтики будут стоять, как сообщается, на расстоянии 4-х метров друг от друга, таким образом, одновременно принимать морские ванны на пляже площадью 1000 кв. м смогут не более 40 человек.

После ухода отдыхающих и перед приходом уже других курортников лежаки будут полностью дезинфицировать. Но это еще не все.

Приезжающих будут регулярно проверять на возможное вирусоносительство, мы потребуем также следовать особым протоколам, в противном случае пляжного сезона не будет. Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Заявление официальных Афин прозвучало консонансом общему настроению тех, кто руководит в ЕС туристической индустрией - главы соответствующих ведомств стран-членов Евросоюза подчеркнули, что сделают все возможное для спасения отрасли, но в условиях, когда вирус по-прежнему заражает людей.

Через 10 дней Италия открывает свои воздушные гавани - как для внутренних, так и международных рейсов, но пока речь идет о перемещении внутри Евросоюза, внешние границы которого останутся закрытыми по крайней мере до 15-го июня.

По словам Кристофера Де Дзотти, управляющего Beach Resort Hotel Mondial, "свыше двух третей нашей клиентуры - это иностранцы, для нас важно знать, что у них будет возможность провести отпуск в Италии".

Франция остается страной, в которой дорожные рестрикции власти ослабляют очень постепенно.

Пока поездки разрешены лишь в радиусе 100 км от основного жилища, на знаменитых пляжах загорать запрещено, можно лишь прогуливаться, соблюдая дистанцию.

Но видя, что эти правила не всегда соблюдаются, мэры ряда городов вновь закрыли доступ к побережью вверенных им территорий.

В Словении власти дарят ваучеры на €200 тем, кто намерен провести вакации на месте, не отправляясь в путешествие заграницу.

Испанский министр туризма в конце апреля заявляла, что иностранцев на пляжах иберийского королевства не ждут по крайней мере до следующего года, в итоге в Мадриде отдали прерогативу принимать такое решение региональным властям.

В ЕС к знаменитой триаде - солнце, воздух и вода, если речь идет о пляжном отдыхе - в этом году добавились дезинфекция и социальное дистанцирование.