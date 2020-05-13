Коронавирусные пляжи: купаться можно, лежать нельзя

Близится лето... Необычное, коронавирусное, как его уже назвали в СМИ. В Греции в ближайшие выходные воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до плюс тридцати градусов по Цельсию. Карантинные меры в стране ослаблены. И власти ожидают, что граждане массово направятся на пляжи. Администрации приморских городов готовы принять меры с тем, чтобы отдыхающие смогли соблюдать правила социального дистанцирования.

Григорис Константеллос, мэр Вари-Вула-Вулиагмени: "В течение следующих двух дней мы установим на пляжах зонтики. Но их будет меньше, чем в предыдущие годы. Мы должны защитить людей от коронавируса. Вот на этом пляже раньше стояли 65 зонтиков. Нынешним летом их будет максимум 35".

Сообщается, что расстояние между зонтиками составит примерно пять метров.

Симела Тухтиду, Euronews: "На большинстве афинских пляжей развивается голубой флаг. Это означает, что вода здесь чистая и пригодна для купания. Теперь владельцам купальных зон нужно адаптироваться к стандартам, установленным медицинскими экспертами Греции. Местные власти заявляют, что сделают все необходимое для обеспечения безопасной работы обустроенных пляжей".

Постепенно открываются пляжи и во Франции. Здесь свои нормы. Устраивать пикники, стоять и лежать на песке пока запрещено. Дошел до воды, искупался и вышел. Далее два варианта - бежать домой или прогуляться, не приближаясь к другим отдыхающим менее чем на метр.