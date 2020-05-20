866 заражённых коронавирусом на золотом прииске в Сибири

Новые горячие точки заболевания COVID-19 появились в России. В посёлке Еруда в Красноярском крае заражение коронавирусом подтверждено у 866 работников золотодобывающей компании "Полюс". Первые случаи инфицирования были обнаружены на принадлежащем компании Олимпиадинском горнообогатительном комбинате ещё в начале мая. Теперь их число возросло. Проверены ещё 2790 рабочих. Они оказались здоровы.

В посёлке организованы пункты временного размещения для соблюдения условий карантина, разворачивается полевой госпиталь на 1100 мест. Военные проводят противоэпидемические мероприятия.

Олимпиадинский комбинат находится в 540 км от Красноярска. Это крупнейшее золотодобывающее предприятие России, и замедление или остановка его работы может сказаться на всей отрасли. Добыча золотой руды ведётся на трёх карьерах, а переработка на четырёх фабриках.

Одним из наиболее пострадавших регионов России стала северокавказская республика Дагестан, массовые случаи заражения были выявлены в уединенных горных селах. По официальным данным, здесь зарегистрированы более 3500 случаев COVID-19, умерли 29 заражённых. Но министерство здравоохранения региона сообщило, что от внебольничной пневмонии скончались ещё 657 человек, в том числе 40 медиков. Федеральные власти направили в Дагестан врачей и оборудование.

За последние сутки в России были выявлены ещё 8764 новых случая инфицирования и заражённых коронавирусом в стране сейчас насчитывается около 309 тысяч.