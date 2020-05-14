Россия вышла на "плато"

Рост числа заболевших в России удалось остановить: об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, темп прироста новых случаев остаётся незначительным в течение полутора недель. О том, что Россия вышла на так называемое "плато", ещё в конце прошлой недели говорили специалисты ВОЗ.

В четверг число новых зарегистрированных заражений впервые за две недели оказалось меньше десяти тысяч человек. Медики подчёркивают, что из выявленных с помощью тестов носителей коронавируса около половины не имеют симптомов COVID-19.

На этом фоне в целом ряде российских регионы начинают постепенно снимать карантинные ограничения. Правительство даёт местным властям право самостоятельно принимать решения об отмене или, наоборот, ужесточении мер изоляции.

Тем не менее, не прекращаются дезинфекция площадей и улиц, в транспорте обязательно соблюдать дистанцию и носить маски.

В Москве обязательны не только маски, но и перчатки. В столице, на которую приходится более половины всех случаев заражения и смертельных исходов, карантин будет отменён не раньше конца мая.