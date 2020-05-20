Пестум и Сардиния ждут туристов

Смягчение карантина в Италии продолжается. За последние сутки здесь умер 161 заболевший коронавирусом, вылечились почти 3 тысячи. В больницах остаются менее 10 тыс. инфицированных.

Несмотря на риск новой волны заражений, по распоряжению властей, с понедельника в стране открываются бары и рестораны, парикмахерские и магазины, церкви и музеи. Итальянцам разрешили встречаться с друзьями, а не только с близкими родственниками. Но свободно передвигаться можно по-прежнему лишь в пределах области постоянного проживания.

Своих первых посетителей - жителей провинции Салерно - принимает Национальный археологический музей Пестума.

"Открыться - не значит, тут же выправить экономическую ситуацию. Доходы будут невысокими. Мы занимаемся развитием локального туризма, рассчитываем на приезд жителей нашей коммуны, нашего региона. Сейчас мы вновь запускаем некоторые социальные проекты", - говорит Габриэль Дзуктригель, директор музея.

Так, одними из первых после смягчения карантина древний город увидели дети с расстройством аутистического спектра.

В некоторых итальянских провинциях открылись и пляжи. Но работники туриндустрии Сардинии настроены пессимистически. В этом году здесь не досчитаются примерно 9 млн отдыхающих. Потери составят около 2,5 млрд евро.